В аварії загинув депутат-регіонал

Про це повідомили в прес-службі Федерації футболу Дніпропетровської області, передають "Коментарі".

Скорук був президентом федерації футболу Томаківського району та президентом місцевого футбольного клубу "Скорук".

Депутат облради за кермом автомобіля Range Rover не впорався з керуванням на Запорізькому шосе, врізався у відбійник і загинув на місці події.

Депутат був у фракції Партії регіонів, зазначає Українська правда.