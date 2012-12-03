В аварії загинув депутат-регіонал
23:13, 03 грудня 2012Разное
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В автомобільній катастрофі загинув депутат Дніпропетровської обласної ради Анатолій Скорук.
Про це повідомили в прес-службі Федерації футболу Дніпропетровської області, передають "Коментарі".
Скорук був президентом федерації футболу Томаківського району та президентом місцевого футбольного клубу "Скорук".
Депутат облради за кермом автомобіля Range Rover не впорався з керуванням на Запорізькому шосе, врізався у відбійник і загинув на місці події.
Депутат був у фракції Партії регіонів, зазначає Українська правда.
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