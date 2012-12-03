В аварії загинув депутат-регіонал

23:13, 03 грудня 2012
Разное
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В автомобільній катастрофі загинув депутат Дніпропетровської обласної ради Анатолій Скорук.

Про це повідомили в прес-службі Федерації футболу Дніпропетровської області, передають "Коментарі".

Скорук був президентом федерації футболу Томаківського району та президентом місцевого футбольного клубу "Скорук".

Депутат облради за кермом автомобіля Range Rover не впорався з керуванням на Запорізькому шосе, врізався у відбійник і загинув на місці події.

Депутат був у фракції Партії регіонів, зазначає Українська правда.

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