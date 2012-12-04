Єгипетська кобра втікла з валізи у літаку

02:41, 04 грудня 2012
Разное
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Отруйна змія, яка втекла з багажу і вкусила одного з пасажирів, змусила пілотів лайнера єгипетської компанії EgyptAir здійснити екстрену посадку.

Єгипетська кобра

Інцидент стався на борту літака, що прямував з Єгипту в Кувейт, передає РІА "Новости". Як наголошується в повідомленні, після виявлення єгипетської кобри, яка повзала літаком, пасажирам вдалося затоптати її до смерті, однак вона встигла вкусити одного з них, підданого Йорданії.

Після того як літак благополучно приземлився в аеропорту міста Хургада, рятувальники госпіталізували потерпілого. Пізніше літак вилетів у пункт призначення.

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