Українські удари знищили 'безпечний тил' РФ, – Мадяр

Україна фактично перебудувала образ сучасної війни, наголосив військовий.

Удари вглиб території РФ перш за все мають на меті перенести війну на територію країни-окупанта. Про це в інтервʼю The Telegraph заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді.

"Всі попередні війни Росія вела таким чином, що її цивільне населення не відчувало дотичності безпосередньо до війни. У 2026 році ця ситуація волелюбним українським птахом змінена. Глибинні операції фактично знищили поняття наявності безпечного тилу по всій європейській частині Росії", – сказав Мадяр.

Він додав, що в далекобійними ударами Україна закриває низку задач. Зокрема, вплив на джерела фінансування війни Росією, знищення виробництва зброї, а також вплив на морально-психологічний стан російського населення.

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"Психологічний бар'єр глибини подоланий успішно і багаторазово підтверджений щоденно ударами глибинного ураження. котрі здійснюють сили оборони України. І сьогодні, 20 вересня (день запису інтервʼю, – УНІАН) ви спостерігаєте чи не наймасовішу атаку на підприємства ВПК безпосередньо у Москві, за 15 км від Кремля. Це якраз і є свідчення нової доктрини війни, котра створилася саме під час агресії Росії проти України, вибудувалася за ці декілька років і фактично перебудувала образ сучасної війни", – наголосив Мадяр.

Він також прокоментував розмови про можливе енергетичне перемирʼя з РФ:

"Поява у 2026 році, хай навіть ілюзорна, навіть найслабшої перспективи діалогу про енергетичне перемир’я є прямим результатом діяльності українських "птахів" та українських пілотів".

Удари по РФ: важливі новини

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито погодився "пригальмувати" удари по російських НПЗ. Американський президент також заявив, що Україна має "інші заходи, яких вона може вжити".

Попри цю заяву, в ніч на 28 вересня Сили оборони завдали чергових ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Зокрема у Краснодарському краї БПЛА атакували нафтобазу "Едельвейс-95", на якій сталася пожежа.

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