Померла найстаріша жителька Землі

Американка Бесс Купер (Besse Cooper) померла у вівторок від шлункової інфекції в будинку для старих, де жила останні 10 років після смерті чоловіка.

Купер стала найстарішою мешканкою Землі в січні 2011 року, коли у віці 114 років померла американка Юніс Сенборн (Eunice Sanborn).

Після смерті Купер титул найстарішого жителя планети перейшов до Діни Манфредіні (Dina Manfredini), 115-річної американки італійського походження, яка живе в штаті Айова.

Найстаріший чоловік на планеті - японець Дзіроемон Кімура (Jiroemon Kimura) - молодший за Манфредіні на два тижні.