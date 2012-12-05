ЗМІ: У Києві сталися ще дві аварії за участю VIP-персон

Як повідомляєгазета "Сегодня", одна з них сталася за участю співробітника Посольства США Майкла Джона Тореано, а друга - народного депутата Анатолія Матвієнка.

"Я стояв на світлофорі в крайньому правому ряду біля "Київської Русі" - їхав від вул. Коперніка на Глибочицьку. Поряд стояли дві посольські машини - срібляста "Хонда СРВ" і червоний джип "Гранд Черрокі". Коли загорівся світлофор, водій джипу несподівано вирішив перетнути мою смугу і повернути праворуч на Артема. Спочатку він зачепив крило моєї машини і пригальмував. А потім газонув і проїхався по моєму бамперу. Замість того, щоб зупинитися, він спробував втекти, але застряг у пробці на перехресті. Тільки-но я до нього підбіг, він заднім ходом повернувся на місце ДТП", - повідомив редакції киянин Олександр Бондаренко про інцидент 30 листопада.

За його словами, на місце разом з ДАІ прибув співробітник американського посольства. "За кермом був співробітник посольства США Майкл Джон Тореано. Мене обурює, що він хотів втекти", - додав потерпілий.

У прес-службі посольства виданню не змогли надати інформацію про співробітника М.Дж.Тореано.

А напередодні, 4 грудня, в аварію потрапив і депутат А.Матвієнко. Його "Мерседес" врізався в огорожу Маріїнського парку. "Я був у машині, було дуже слизько, мій водій, щоб не вдарити переднє авто, пішов убік. Машина постраждала, але не дуже", - розповів А.Матвієнко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 грудня на Обухівській трасі під Києвом потрапив в аварію "Фольксваген" народного депутата України Анатолія Кінаха. Автомобіль А.Кінаха зіткнувся з "Опелем", який повертав на трасі. Після цього "Фольксваген" вилетів з дороги і врізався в огорожу санаторію «Конча-Заспа». Водій "Опеля" перебуває у лікарні. Після ДТП на Обухівській трасі утворилася пробка завдовжки 5 кілометрів.

"Так, дійсно це була наша машина. У ній їхав я з Софійкою, віз її до школи. Також там були мій помічник і водій. Ми їхали приблизно о 8-й ранку, я саме з Софійкою розучував вірш до нового року для школи. Те, що пишуть, що ми проїхали на червоне світло, це не так. Там не було червоного світла. Але зараз аварією займається ДАІ, я не втручаюся. У Софійки невеликий синець, у помічника щось з попереком, мабуть він не встиг сконцентруватися під час ДТП. Щодо водія іншої машини, то я дав розпорядження, щоб йому допомогли", – сказав А.Кінах.