Перед "кінцем світу" втричі подорожчали свічки

Як повідомили УНІАН у дирекції центрального ринку Житомира - Житнього, цього тижня спостерігається неабиякий ажіотаж навколо скуповування свічок. Саме тому свічки, які раніше продавалися по дві гривні, нині коштують 5-6 гривень за штуку.

"Подорожчали й сірники, запальнички та ліхтарики, особливо ті, що на батарейках - їх ціна тепер не 6 гривень, а від 8-12 гривень за ліхтарик, однак, за словами продавців, свічки купують набагато частіше, бо це - значно дешевше", - розповів працівник дирекції Житнього ринку.

Саме тому на цьому продавці базару розглядають чутки про так званий «кінець світу» передусім як вдалий комерційний проект.

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Як повідомляв УНІАН, багато людей у різних країнах вірять у те, що, згідно з календарем давніх майя, 21 грудня 2012 р. відбудеться кінець світу. Час від часу в ЗМІ з`являється інформація про випадки масової істерії, чим вдало користуються підприємці, пропонуючи різноманітні товари для зустрічі очікуваного “апокаліпсису”.

Зі свого боку МНС України офіційно заявив, що до «кінця світу» не готується і жодних спеціальних заходів не проводитиме. В українському Гідрометеорологічному центрі зазначають, що аномальної погоди напередодні 21 грудня не очікується.