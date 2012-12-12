Міна влучила в сосну і з війни піднімається разом з нею
00:23, 12 грудня 2012Разное
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Під Кременчуком знайшли міну, яка вросла у сосну і піднялася над землею на 1,5 метра.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди міськуправління МНС, про небезпечну знахідку повідомив житель Кременчука, який відпочиваючи в лісі біля села Соснівка побачив підозрілий предмет у стовбурі дерева на рівні 1,5 метра над землею. Виявилось, що це мінометна міна часів Великої Вітчизняної війни.
Біля знахідки виставлено пост міліції. Планується її ліквідація спецпідрозділом МНС.
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