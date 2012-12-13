Місце передноворічного офіцерського балу поки тримають у таємниці

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони з посиланням на начальника Харківського гарнізону полковника Олексія Середу.

«Нещодавно прийнято остаточне рішення про проведення у Харкові чергового – вже шостого – передноворічного офіцерського балу. Ця традиція, започаткована 2007 року, триває і розвивається, і кожен наступний бал цікавіший за попередній. Цього року офіцерський бал відбудеться 18 грудня під патронатом голови Харківської обласної державної адміністрації та Харківського міського голови», - зазначив він.

Планується, що в ньому візьмуть участь 350 військовослужбовців Харківського та Чугуївського гарнізонів, а також старші офіцери з інших силових відомств та їхні дружини.

Місце проведення заходу поки не оголошується, адже це повинно стати сюрпризом, додав О.Середа.