ДАІ готує київських водіїв до дощу

За інформацією Гідрометцентру, 15-16 січня в столиці очікується поступове підвищення температури повітря до 2-4 градусів тепла, можливі опади у вигляді дощу, а це безумовно ускладнить рух транспорту і пішоходів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва.

Щоб уникнути ризику потрапити в ДТП, Державтоінспекція радить водіям бути уважними при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижувати швидкість, не об'їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», а зупинитися і пропустити людей, які переходять дорогу. Також, необхідно своєчасно перевіряти технічний стан свого транспортного засобу, а також не залишати автомобілі на краю проїзної частини аби не перешкоджати нормальному руху транспорту.

Державтоінспекція міста звертає увагу водіїв на особливості керування транспортними засобами в умовах мряки, дощу, снігу тощо. У зв’язку з цим, столична ДАІ закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, а в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до втрати контролю над автомобілем.