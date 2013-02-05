У Севастополі виявили могили французьких солдатів

03:16, 05 лютого 2013
Разное
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У Севастополі в перших числах січня під час риття котловану під фундамент багатоквартирного житлового будинку по вулиці Правди виявлено останки французьких солдатів періоду Кримської війни.

Французький військовий некрополь на Балаклавському шосе

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Севастопольської МДА, після виявлення останків, за узгодженням із забудовником, всі грунтові роботи були тимчасово припинено до закінчення проведення експертизи і визначення історичної цінності виявлених поховань. На місце були викликані наукові співробітники Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя.

В результаті досліджень за фрагментах знайдених речей (гудзики, шинельні гачки і залишки тканини) встановлено, що це поховання солдатів 39-го лінійного полку французької армії, що відноситься до періоду Східної (Кримської війни) 1853-56 років.

Як повідомили у прес-службі, в процесі дослідження котловану було виявлено більш як 13 могил і зібрано близько 20 мішків з фрагментами людських скелетів (кісток). За висновком експертів, з урахуванням знайденого інвентаря і місцеположення об'єкту (вулиця Правди розташована в районі Камишової бухти), найімовірніше, це поховання є одним з госпітальних кладовищ французького контингенту військ.

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На даний момент зібрані в мішки останки загиблих перевезено з будмайданчика до спеціального сховище на кладовищі на Мекензієвих горах.

Згідно з повідомленням, у зв'язку з міжнародною історичною значущістю цієї знахідки, голова міськадміністрації видав розпорядження про створення комісії з вивчення всіх обставин виявлення поховань, а також вирішення питань зберігання та перепоховання останків французьких солдатів. До складу комісії увійдуть вчені-історики, археологи, депутати міської ради, представники фірми-забудовника, юристи.

Комісія також має підготувати пропозиції МЗС України для залучення представників французького посольства до організації перепоховання загиблих на французькому кладовищі в Севастополі. Крім того, комісії необхідно розглянути питання про можливість перенесення будівництва на інший майданчик.

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