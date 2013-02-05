У Севастополі виявили могили французьких солдатів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Севастопольської МДА, після виявлення останків, за узгодженням із забудовником, всі грунтові роботи були тимчасово припинено до закінчення проведення експертизи і визначення історичної цінності виявлених поховань. На місце були викликані наукові співробітники Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя.

В результаті досліджень за фрагментах знайдених речей (гудзики, шинельні гачки і залишки тканини) встановлено, що це поховання солдатів 39-го лінійного полку французької армії, що відноситься до періоду Східної (Кримської війни) 1853-56 років.

Як повідомили у прес-службі, в процесі дослідження котловану було виявлено більш як 13 могил і зібрано близько 20 мішків з фрагментами людських скелетів (кісток). За висновком експертів, з урахуванням знайденого інвентаря і місцеположення об'єкту (вулиця Правди розташована в районі Камишової бухти), найімовірніше, це поховання є одним з госпітальних кладовищ французького контингенту військ.

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На даний момент зібрані в мішки останки загиблих перевезено з будмайданчика до спеціального сховище на кладовищі на Мекензієвих горах.

Згідно з повідомленням, у зв'язку з міжнародною історичною значущістю цієї знахідки, голова міськадміністрації видав розпорядження про створення комісії з вивчення всіх обставин виявлення поховань, а також вирішення питань зберігання та перепоховання останків французьких солдатів. До складу комісії увійдуть вчені-історики, археологи, депутати міської ради, представники фірми-забудовника, юристи.

Комісія також має підготувати пропозиції МЗС України для залучення представників французького посольства до організації перепоховання загиблих на французькому кладовищі в Севастополі. Крім того, комісії необхідно розглянути питання про можливість перенесення будівництва на інший майданчик.