У Києві дев’ять прадавніх дерев стали пам’ятками природи

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 78 з 84 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Пам’ятками природи місцевого значення оголошено, зокрема «Каштан Ковніра» віком понад 100 років, «Дуб Мозолевського», якому понод 400 років, 250-річну «Сосну Нестерова», «Куренівські тополі», чотири «Дуби Слави».

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова Партії Зелених України Денис Москаль, коментуючи це рішення, наголосив, що таким чином буде забезпечено захист цінних природних об’єктів, які мають особливе природоохоронне значення. “Підкреслю, що на території пам’яток природи забороняється будь-яка діяльність, яка загрожує їх збереженню, або призводить до зміни їх первісного стану. За збереження цих дерев відповідатимуть установи та організації, на території яких вони розташовані», - резюмував Д.Москаль.

Київрада також доручила Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в м. Києві забезпечити охорону вказаних об’єктів їхніми власниками та користувачами з оформленням охоронних зобов’язань щодо забезпечення режиму їх охорони і збереження.