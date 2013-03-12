У Міноборони спростовують втечу трьох бойових дельфінів із Севастополя

Інформація була анонімно поширена 11 березня за електронними адресами деяких Інтернет-ресурсів і опублікована деякими кримськими ЗМІ.

Як повідомив УНІАН представник Кримського регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Володимир Бова, за інформацією директора НДЦ ЗСУ «Державний океанаріум» Анатолія Горбачова, 24 лютого була неділя, вихідний день, і ніяких занять з тваринами співробітники НДЦ не проводили.

«Міфічний рапорт складений людиною, яка навіть не зовсім розбирається у військових питаннях", – відзначив А.Горбачов. «По-перше, наш Науково-дослідний центр не входить до складу Військово-Морських Сил України, і рапорту (у розісланій інформації та публікаціях наводився нібито оригінальний текст нібито рапорту А.Горбачова одному з керівників українських ВМС – УНІАН) на ім'я командувача чи його заступників я не пишу. По-друге, контр-адмірал Дмитро Шакуро обіймає посаду начальника штабу – першого заступника командуючого ВМС України (а не першого заступника командуючого ВМС ЗС України, як значилося в «рапорті» - УНІАН). Я вже не перераховую решту моментів. Навіть мій підпис на цій фальшивці не намагалися підробити, просто розписалися, як доведеться», - наводить слова керівника океанаріуму представник Кримського регіонального медіа-центру.

Також за інформацією А.Горбачова, всі тварини, які перебувають на штаті в НДЦ ЗСУ «Державний океанаріум», містяться у своїх вольєрах і в зимовому басейні.

У прес-центрі командування ВМС ЗС України кореспонденту УНІАН підтвердили, що подібного рапорту на ім'я контр-адмірала Д.Шакуро в командування флоту не надходило. Прес-центр також висловив жаль, що деякі шановані ЗМІ піддалися на очевидну фальшивку і провокацію, передрукувавши її, не спромігшись перед тим навіть звернутися за офіційною інформацією.

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11 березня ряд ЗМІ поширили інформацію з посиланням на рапорт керівника Науково-дослідного центру Збройних сил України "Державний океанаріум" про те, що 24 лютого проводилися тренування дельфінів у відкритому морі на майданчику №7. У тренуваннях брали участь 5 дельфінів, оснащених комплектами ІВП-75-03 (індивідуальний вогнепальний пристрій, який кріпиться на голову тварини). Під час тренувань три дельфіни, всупереч вжитим запобіжним заходам, залишили акваторію майданчика, маючи на собі готові до застосування вогнепальні пристрої. Особовий склад упродовж чотирьох годин намагався виявити зниклих дельфінів шляхом візуального спостереження, але марно.