ЗМІ: Матір Влади Литовченко збила маршрутка у Броварах

17:06, 31 березня 2013
Разное
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У Броварах на Київщині під колесами маршрутки загинула матір колишньої моделі Влади Литовченко.

Влада Литовченко відмовилася коментувати інформацію

Про це ТСН повідомили джерела, близькі до родини Литовченко.

Сама Влада Литовченко відмовилась коментувати цю інформацію і ані підтвердила її, ані спростувала.

Жінка поважного віку послизнулась і впала під колеса маршрутки. Це сталося на зупинці "на вимогу".

Коли всі вже вийшли, 72-річна жінка не втрималась на слизькій дорозі і впала під "Мерседес". А той рушив і переїхав її на смерть.

Чи винне слизьке узбіччя, чи необлаштована зупинка, чи неуважність водія - наразі з'ясовує слідство. Правоохоронці кажуть - жодних слідів від того, що жінка торкнулась борту маршрутки, не було.

За їхніми даними, вона послизнулась і впала під заднє праве колесо. Оскільки під час падіння вона не зачепила машрутки, водій нічого не почув і поїхав.

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