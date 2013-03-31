ЗМІ: Матір Влади Литовченко збила маршрутка у Броварах

Про це ТСН повідомили джерела, близькі до родини Литовченко.

Сама Влада Литовченко відмовилась коментувати цю інформацію і ані підтвердила її, ані спростувала.

Жінка поважного віку послизнулась і впала під колеса маршрутки. Це сталося на зупинці "на вимогу".

Коли всі вже вийшли, 72-річна жінка не втрималась на слизькій дорозі і впала під "Мерседес". А той рушив і переїхав її на смерть.

Чи винне слизьке узбіччя, чи необлаштована зупинка, чи неуважність водія - наразі з'ясовує слідство. Правоохоронці кажуть - жодних слідів від того, що жінка торкнулась борту маршрутки, не було.

За їхніми даними, вона послизнулась і впала під заднє праве колесо. Оскільки під час падіння вона не зачепила машрутки, водій нічого не почув і поїхав.