В Охтирці повісився голова райкому КПУ

На Сумщині покінчив життя самогубством 53-річний перший секретар Охтирського райкому Компартії Петро Кравченко.

Про це УНІАН повідомила керівник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова.

«У понеділок, 22 квітня, в Охтирці на території ПАТ «Сільгоспмаш» у приміщенні непрацюючої насосної станції було виявлено труп працівника цього підприємства Петра Кравченка, який повісився на трубі. Слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили, однак, попри це, тіло було відправлення до моргу для з’ясування причини смерті», - йдеться в повідомленні міліції.

За інформацією Е. Біганової, очевидно, що П. Кравченко, який очолював місцевий райком КПУ, наклав на себе руки ще 19 квітня, коли перестав відповідати на телефонні дзвінки.

«На місці пригоди була виявлена передсмертна записка, в якій чоловік просить нікого не винити в його смерті і просить вибачення за свій вчинок у рідних», - відзначила Е. Біганова. Тим часом, у Сумському обласному осередку КПУ відкидають політичне підґрунтя такого вчинку однопартійця, хоча й зазначають, що П. Кравченко «дуже переживав з приводу подій довкола пам’ятнику Леніну в Охтирці». Можливою причиною самогубства тут називають сімейні проблеми загиблого.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого в м. Охтирка Сумської області народний депутат України Ігор Мірошниченко разом із групою прихильників ВО «Свобода» зруйнував пам’ятник Леніну, який згодом за кошти членів КПУ був відновлений.