Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня в нашому огляді

Виборчком: На виборах у Василькові переміг регіонал

Виборча комісія Василькова визнала переможцем на виборах мера представника Партії регіонів Володимира Сабадаша. ПР заявила про перемогу своїх кандидатів у мери в 6 містах. Політолог вважає, що ПР перемогла на позачергових місцевих виборах за допомогою адмінресурсу.

Діра в держбюджеті зросла у 3,6 раза

Дефіцит державного бюджету України в січні-квітні 2013 року, порівняно з січнем-квітнем 2012 року, зріс у 3,6 раза – до 16,145 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За плакати про Януковича міліція затримала 4 людей (фото)

У Києві міліція затримала 4-х учасників акції на вулиці Богатирській за плакати, зміст яких «ображає та принижує честь та гідність Президента України».

В Чехії ввели режим стихійного лиха через повінь (відео)

На всій території Чехії за винятком Пардубицького краю в центральній частині країни ввели режим стихійного лиха через повінь. Міністр попередив, що найгіршого Прага ще не пережила (фото). Центральна Європа потерпає від паводку й прогнози метеорологів невтішні.

У київських автобусах почали тестувати електронні компостери

Пасажири вчаться ними користуватися, а кондуктори скаржаться, що новинка то «зависає», то відключається

В Україні стартувало незалежне оцінювання

В Україні сьогодні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання.

Опозиція вимагає призначити вибори у Києві на 27 жовтня 2013 року

Опозиція наполягає на призначенні виборів мера Києва та Київради на 27 жовтня 2013 року.

Україна знайшла ще одне потенційне джерело реверсного газу

Україна почала переговори про реверсні поставки газу з території ще однієї країни – Румунії.

Рибак: Україна не йде у Митний союз

Україна не йде у Митний союз, тому Меморандум про поглиблення взаємодії з Євразійською економічною комісією не потребує ратифікації у Верховній Раді.

Юристи дають Україні 99% шансів виграти у Газпрому в Стокгольмі

«99% переможного результату в Стокгольмі, 1% залишимо на політичну складову Російської Федерації на процес», - сказав Батрін.

Визначилися можливі суперники "Металіста" у Лізі чемпіонів

Напередодні завершилася європейська національна футбольна першість, за підсумками якої визначилися можливі суперники харківського "Металіста" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

Янукович хоче змінити голову ЦВК

Янукович пропонує ВР здійснити зміни у складі Центрвиборчкому.