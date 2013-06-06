Науковці винайдуть як перевірити бензин на АЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у середу повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Ми з профільним інститутом МАСМА (МАСМА, Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості) розробляємо програму тестування пального на автозаправних комплексах. Я розраховую, що найближчим часом ця програма дасть свої плоди для того, аби ми дійсно вже змогли обрахувати, який обсяг Євро-2, Євро-3 реалізується в нашій країні. Але я впевнений, що це менше 20%», - сказав Ставицький.

Як раніше повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович доручив уряду до кінця березня 2013 року затвердити технічний регламент щодо вимог до автомобільного пального і визначити кінцевий термін переходу на стандарти Євро-4 і вищий.

Нагадаємо, Міністерство енергетики і вугільної промисловості пропонує дозволити використання автомобільних бензинів і дизельного пального стандарту Євро-3 до 31 грудня 2016 року і Євро-4 до 31 грудня 2020 року.

Україна неодноразово відкладала повний перехід на стандарти якості пального Євро-4 і Євро-5.

На сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4 -5). У 2007 році було ухвалено графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 з 1 січня 2011 року.