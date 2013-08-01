Пенсіонерка вистрілила собі у голову з газового пістолета

Про це УНІАН повідомили у групі зв'язків з громадськістю Миколаївського міського управління УМВС України в Миколаївській області.

30 липня до чергової частини міськуправління на телефонну спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що до лікарні швидкої допомоги з діагнозом «вогнепальне поранення тім'яної області» доставлено 74-річну місцеву мешканку.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи Центрального райвідділу міліції було встановлено, що пенсіонерка, намагаючись звести рахунки з життям, вистрілила з газового пістолета собі у голову. Жінка проживає разом з чоловіком, і перебуває на психіатричному обліку. Про подію пенсіонер одразу повідомив жінку-опікуна, яка доглядала за потерпілою.

З'ясувалося, що це вже не перша спроба жінки звести рахунки з життям. Пістолет, з якого було скоєно постріл, належить її чоловіку. На даний час зброю вилучено і направлено на експертизу у науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Миколаївській області.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 120 КК України (доведення до самогубства).