На новорічних вечірках більше за всіх заробить Comedy Club (рейтинг)
Пугачова - на 3-му місці, одразу після Фріске
Учасники Comedy Club очолили рейтинг 20 артистів, яких прагнуть замовити на новорічні свята (рейтинг склав інтернет-ресурс "Музичний гід" (mmdb.ru)), повідомляє Лента.ру. Популярність, здобута учасниками Comedy Club у глядачів, дозволила їм обійти таких артистів, як Аллу Пугачову, Валерія Меладзе і "Машину часу".
На другому місці в рейтингу "Музичного гіда" - компанії, що займається організацією корпоративних концертів, - розташувалася співачка і актриса Жанна Фріске. До списку артистів, яких замовляються частіше, також потрапили групи "ВІА Гра", "Блєстящіє" та ВІА "Сливки".
Кумир російських підлітків Діма Білан удостоївся п`ятого місця. "Музичний гід" зазначає, що, можливо, це пов`язано з тим, що вартість виступу співака сильно зросла після другого місця на "Євробаченні". Популярний телеведучий Іван Ургант посів у рейтингу сьоме місце.
"Музичний гід" також повідомляє, що менше, ніж за 10 тисяч євро більш-менш популярного артиста знайти на Новий рік зараз вже неможливо.
Повний список артистів, яких прагнуть замовити на новорічні корпоративи (версія "Музичного гіда"):
1. Comedy Club
2. Фріске Жанна
3. Пугачова Алла
4. "ВІА Гра"
5. Білан Діма
6. "Фабрика"
7. Іван Ургант
8. "Город 312"
9. "Блєстящіє"
10. A`Studio
11. "Іванушки International"
12. Меладзе Валерій
13. "Дискотека Аварія"
14. "Гості із будущєго"
15. Сюткін Валерій
16. Шац Михайло
17. "Машина часу"
18. Hi-Fi
19. Орбакайте Крістіна
20. ВІА "Сливки"