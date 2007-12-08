На новорічних вечірках більше за всіх заробить Comedy Club (рейтинг)

Учасники Comedy Club очолили рейтинг 20 артистів, яких прагнуть замовити на новорічні свята (рейтинг склав інтернет-ресурс "Музичний гід" (mmdb.ru)), повідомляє Лента.ру. Популярність, здобута учасниками Comedy Club у глядачів, дозволила їм обійти таких артистів, як Аллу Пугачову, Валерія Меладзе і "Машину часу".

На другому місці в рейтингу "Музичного гіда" - компанії, що займається організацією корпоративних концертів, - розташувалася співачка і актриса Жанна Фріске. До списку артистів, яких замовляються частіше, також потрапили групи "ВІА Гра", "Блєстящіє" та ВІА "Сливки".

Кумир російських підлітків Діма Білан удостоївся п`ятого місця. "Музичний гід" зазначає, що, можливо, це пов`язано з тим, що вартість виступу співака сильно зросла після другого місця на "Євробаченні". Популярний телеведучий Іван Ургант посів у рейтингу сьоме місце.

"Музичний гід" також повідомляє, що менше, ніж за 10 тисяч євро більш-менш популярного артиста знайти на Новий рік зараз вже неможливо.

Повний список артистів, яких прагнуть замовити на новорічні корпоративи (версія "Музичного гіда"):

1. Comedy Club

2. Фріске Жанна

3. Пугачова Алла

4. "ВІА Гра"

5. Білан Діма

6. "Фабрика"

7. Іван Ургант

8. "Город 312"

9. "Блєстящіє"

10. A`Studio

11. "Іванушки International"

12. Меладзе Валерій

13. "Дискотека Аварія"

14. "Гості із будущєго"

15. Сюткін Валерій

16. Шац Михайло

17. "Машина часу"

18. Hi-Fi

19. Орбакайте Крістіна

20. ВІА "Сливки"