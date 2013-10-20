НАСА вважає низькою імовірність зіткнення кримського астероїда з Землею

При цьому ризик зіткнення все одно залишається дуже низьким - з імовірністю 99,992% його не станеться.

Як передає РІА Новости, про це свідчать дані, опубліковані на сайті астероїдного підрозділу НАСА.

Астероїд, що одержав індекс 2013 TV135, був виявлений співробітником Кримської обсерваторії Геннадієм Борисовим, першовідкривачем першої "української" комети C/2013 N4 (Borisov). Він виявив небесне тіло за допомогою власного любительського телескопа під час спостережень у вільний час. Обчислити орбіту астероїда йому допоміг російський астроном-любитель Тимур Крячко. Потім відкриття було підтверджене російськими обсерваторіями "Ка-Дар" і обсерваторією мережі МАСТЕР (ДАІШ МДУ) в Бурятії, а також астрономами з Італії, Британії і Іспанії.

Попередні вимірювання траєкторії показали, що 26 серпня 2032 року цей астероїд з вірогідністю 1 шанс на 63 тисячі може зіткнутися із Землею, нові дані дещо збільшили цей ризик.

Астероїд одержав найнижчий 1-й клас за Туринською шкалою небезпеки астероїдів. Це означає, що ризику практично немає, проте він все ж таки не нульовий.

Фахівці НАСА очікують, що у міру надходження нових даних ризик зіткнення знизиться до нуля. "Це відносно свіже відкриття. З новими спостереженнями я повністю упевнений, що ми значно знизимо або повністю виключимо вірогідність зіткнення в осяжному майбутньому", - сказав Дон Йєоманс, керівник астероїдного підрозділу НАСА.

Як повідомляв УНІАН, астрономи Кримської астрофізичної обсерваторії відкрили 410-метровий астероїд, який може зіткнутися із Землею.

Зокрема, вдалося встановити, що мала планета 2013 TV135 належить до потенційних небезпечних астероїдів унаслідок того, що мінімальна дистанція між її орбітою і орбітою нашої планети становить близько 1,7 млн км.

Ученим вдалося розрахувати траєкторію польоту цього небесного тіла і з'ясувати, що шанс зіткнення цього тіла із Землею 26 серпня 2032 року становитиме 1 до 63 тисяч.