Буш роз`яснить Путіну, хто в хаті барин

(Нещодавно колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер висловився про те, що Росія має зменшувати постачання газу до Європи через Україну. При цьому Шредер працює головою комітету акціонерів компанії з будівництва Північноєвропейського газопроводу в обхід України. – УНІАН.) Герхард - політичний лузер, по суті - труп. Таких підмахувань Газпрому йому в Європі при всій "любові" до Росії в житті не пробачать. А отже, значення його, як лобіста, неухильно падатиме.

З іншого боку, його радісні вигуки з приводу Північноєвропейського газопроводу - порожній струс повітря. Постачання газу до Європи постійно зростає, а газопровід, що будується, ледь-ледь перекриє 18 – 20% від європейських потреб. Отже, без України та Білорусії фіг Європа обійдеться. До того ж, хай ще газопровід побудують...

За 25 років експлуатації донного телеграфного кабелю між Європою та Америкою він рвався 12 разів. А такого розмаїття донних мін, авіабомб та іншої військової біжутерії, як на дні Балтики, немає ніде у світі. Тому чекаємо феєрверків. А газотранспортну систему України не віддадуть Росії ніколи! Навіть якщо при влади будуть «Регіони».

Приклад - Білорусія. Бацька не віддасть Белтрансгаз, навіть якщо гигнеться вся білоруська економіка. А з чого ж він бабло качатиме?

Щодо G-8 та великих дипломатичних успіхів Путіна... Тут, як мовиться, Буш ще не старався. Важелів пояснити Європі, "хто в хатині барин", - більш ніж треба. Самої лише теми зі сталлю мало не здасться. І тема класна, і морозили її тільки через Ірак. Та оскільки європейці з Іраку побігли, отже, і церемонитися нічого.

А тема з китайськими поставками газу - останній цвях у труну економіки Росії. Європа і США якось із Китаєм ще повоюють на економічному ринку, а Росії - кінець. Самі собі риють яму. А головне: Росії потрібно терміново вступити до СОТ.

Таких чудес, як з "Боржомі", молдавським і грузинським вином, українським м`ясом і молоком там не допустять. Це буде ґвалт і міжнародні санкції...

Отже, пиляйте, пиляйте Шуро, вони золоті. А з приводу слабкості влади в Україні, так це як розуміти «владу». Якщо всіх демонстрантів, що вийшли на вулицю, запихати у воронки і лупцювати кийками, то, звичайно, Ющенкові в цьому плані до Путіна й Лукашенка далеко.

Massimo, м. Херсон