У Донецькій області лев напав на п`яну жінку

У центральному парку Слов`янська розмістив свої павільйони столичний пересувний зоопарк з левом і колишніми "артистами" цирку - ведмедями і мавпами. Тут відбувся небувалий випадок: лев серйозно травмував відвідувачку.

Пізньої дощової ночі молода жінка, незрозумілим чином подолавши огорожу навколо автовагонів пересувного зоопарку, наблизилася до кліток з тваринами. Підійшовши до лева Цезаря, нетвереза, як пізніше з`ясувалося, непрохана гостя просунула обидві руки в клітку і спробувала пошарпати за гриву сонного шестирічного звіра. Лев по-своєму відреагував на ласку жінки...

Як пояснив директор зоопарку Артур Безу, в три години ночі охоронці почули нестямний жіночий крик. Підбігши, вони відігнали лева в глиб клітки, а жінка впала на землю. "Швидка" виправдала свою назву, і медики оперативно доставили постраждалу в травматологію центральної міськлікарні. "Будь-яка тварина реагує на алкоголь, а у звіра цей запах викликає агресію", - підкреслив Артур Петрович.

За словами головлікаря ЦМЛ Володимира Степанова, жінка поступила в травматологію в стані сильного алкогольного сп`яніння. Ймовірно, це і понизило гостроту больового шоку. Адже у пацієнтки обидві верхні кінцівки були серйозно травмовані. Сильно постраждала права рука: з неї була повністю здерта шкіра від плечового суглоба. Декілька фаланг пальців були відкушені. Доповнювали картину розриви м`язів, сухожиль і нервових закінчень. На лівій руці теж була здерта шкіра і відкушені декілька фаланг пальців. "Наші фахівці оперативно провели первинну хірургічну обробку ран і перевели пацієнтку в реанімацію, - повідомив Володимир Володимирович. - А вчора її відвезли в обласну клінічну лікарню".

За його словами, пацієнтка терміново потребує спеціалізованого лікування, оскільки здерта левом шкіра почала відторгатися, і становище ускладнилося. Хоча загальний стан здоров`я жінки цілком задовільний, передає «Донбас».

cry.ru