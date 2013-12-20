Львівська облрада вирішила показати, хто в області господар

Протистояння двох гілок влади на Львівщині триває вже давно. Депутати Львівської обласної ради побили, мабуть, всі рекорди серед своїх колег в інших регіонах за частотою висловлення недовіри губернаторам та наданню незадовільної оцінки роботі обласної державної адміністрації. Ще з часу призначення головою ОДА Львівщини Василя Горбаля, Львівська облрада «започаткувала» традицію – висловлювати губернаторам недовіру. Щоправда, у всіх випадках простою більшістю, якої недостатньо для відставки. Михайлові Цимбалюку депутати лише погрожували висловленням недовіри, а, у результаті, він сам написав заяву про відставку. Єдиним губернатором Львівщини часів Віктора Януковича, якому облрада не висловила недовіри, є Віктор Шемчук, якого відправили у відставку 31 жовтня 2013 року.

І ось протистояння між облдержадміністрацією та обласною радою набуло нової сили у розпал Євромайдану. Обласна рада вирішила таки показати, «хто в області господар». І на сесії 17 грудня депутати ухвалили низку гучних рішень, якими, зокрема, хочуть повернути собі частину повноважень, відданих свого часу обласній адміністрації, а, з іншого боку, – хочуть виселити ОДА з будівлі, де зараз спільно перебувають облрада та обласна державна адміністрація. Представники виконавчої влади не погоджуються з таким рішенням, а прокуратура вже звернулася з цього приводу до суду.

Чи стане ухвалення даних рішень реальними кроками обласної ради до посилення своїх позицій, чи вони так і залишаються політичними рішенням – думки розбігаються.

Як визнає депутат Львівської обласної ради Олесь Старовойт, «питання повернення повноважень від Львівської обласної державної адміністрації Львівській обласній раді та «виселення» керівника Львівської ОДА з приміщення, яке належить раді, носить передусім політичний зміст». Однак, не все так просто – той же Старовойт нагадує – «стосунки між ЛОР і ЛОДА не були безхмарними з моменту призначення першого губернатора від Януковича – Василя Горбаля. Але особливо вони напружились після незрозумілої відставки Віктора Шемчука, який налагодив співпрацю з депутатським корпусом та елітами Львівщини і натомість призначення достатньо контраверсійної для Львівщини фігури Олега Сала». Тому логічним, на думку депутата, було те, що «Львівська обласна рада відразу дала оцінку призначенню Олега Сала, проголосувавши за його відставку».

Наразі виглядає так, що, не спромігшись відправити у реальну відставку новопризначеного губернатора, депутати вирішили «дістати» його з іншого боку – виселити адміністрацію з орендованого в облради приміщення.

Наразі адміністрація сплачує за оренду комунального майна символічну суму – 1 гривню на рік. Отож, депутати Львівщини вирішили, що через таку «благодійність» місцевий бюджет недоотримує коштів.

Щодо іншого резонансного рішення – про частину повноважень – за словами депутатів, обласна рада відбирає в адміністрації назад тільки ті з них, право здійснювати які вона має згідно Конституції та законодавства. До слова, багато областей ніколи не делегували своїх повноважень адміністраціям, а здійснювали їх через власні виконавчі структури. Створення такої виконавчої структури зараз має розробити і спеціальна комісія обласної ради. Рада ще не створила виконком, а тільки вивчає юридичні підстави його створення.

Щоправда, у Львівській ОДА наміри депутатів позбавити ОДА повноважень, а, тим паче, «виселити» чиновників з приміщень, більше розцінюють як гру м’язами – і вже заявили, що рішення обласної ради є незаконними.

Керівник апарату обладміністрації Андрій Мадзяновський одразу ж заявив ЗМІ: «Ми справно сплачуємо орендну плату, не маємо заборгованості з комунальних та інших платежів, чітко виконуємо всі умови, визначені чинним договором. Згідно з окремими пунктами, будь-яка зміна, доповнення або розірвання договору визначається за обопільною згодою обох сторін. В даному випадку ми не давали згоди на припинення цього договору, на його зупинення чи розірвання».

Він додав, що після 31 грудня наступає термін, коли ОДА зможе розглянути пропозицію органу обласної ради про виселення з приміщень. В разі незгоди питання переходить в суто судову площину: «Вже сьогодні нами підготовлено звернення до прокурора Львівської області з проханням розглянути юридичну обґрунтованість прийнятих сьогоднішньою сесією рішень, в тому числі стосовно договору оренди».

Скидається на те, що у протистоянні від Львівських облради та адміністрації не варто очікувати реверансів. Швидше – нових гучних політичних рішень та заяв, а також – довгої і нудної судової тяганини. Але то все справи майбутнього, яке прогнозувати, як стверджують мудрі люди, справа невдячна.

Одне безсумнівно: як би не завершилося протистояння між двома гілками влади на Львівщини, його перебіг, а, головне, наслідки ще довго обговорюватимуться не лише в львівських політичних колах, громадському транспорті чи крамничних чергах, а й стануть неодмінною приправою західноукраїнської політичної кухні.

Ксенія Нестеренко