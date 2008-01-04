Авторалі ”Дакар-2008” скасували

Авторалі "Дакар", яке мало відбутися з 5 по 20 січня, скасовано з міркувань безпеки, повідомив сьогодні оргкомітет перегонів "Дакар-2008".

Цей безпрецедентний крок (ралі "Дакар" до цього жодного разу не було скасоване) зроблений у зв`язку з тривожною ситуацією в Мавританії, де напередодні різдвяних свят була розстріляна сім`я французьких туристів.

Пояснюючи своє рішення, оргкомітет перегонів також повідомив, що організація неодноразово одержувала погрози на свою адресу з боку різних терористичних організацій. У такій ситуації організатори перегонів Лісабон-Дакар не могли прийняти жодного іншого рішення, окрім скасування перегонів, оскільки безпека всіх (гонщиків, журналістів, місцевого населення) є пріоритетним завданням оргкомітету.

Втім, незважаючи на скасування ралі цього року, оргкомітет пообіцяв зробити все можливе, аби ралі "Дакар" відбулося 2009 року.

Нинішній ралі-рейд мав стати ювілейним, 30-м. Ралі "Лісабон-Дакар" мало пройти територіями Португалії, Марокко, Мавританії і Сенегалу.

За попередніми даними, в ювілейних перегонах планувалася участь близько 300 мотоциклів, 200 легкових автомобілів і джипів і 100 вантажівок. У ралі передбачалася участь української команди на автомобілі КрАЗ-5233ВЕ.

Нагадаємо, 24 грудня 2007 р. троє невідомих озброєних людей розстріляли в Мавританії сім`ю туристів із Франції, що зупинилася на пікнік за 250 км на схід від столиці країни. В результаті інциденту загинули четверо людей, одному чоловікові вдалося вижити. Злочинці втекли на територію Сенегалу. Влада Мавританії вважає, що за нападом на французьких туристів стоїть міжнародна терористична мережа "Аль-Каїда".