МНСники виявили ще один рятувальний пліт із радіобуєм

На знайденому зранку в районі коси Арабатська Стрілка рятувальному плоті з болгарського суховантажу „Ванесса” водолази МНС людей не виявили.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, з плоту вичерпується вода, найближчим часом його відтягнуть на берег.

Разом з тим о 10.00 вертольотом МНС Мі-8, який здійснював пошук членів екіпажу затонулого судна “Ванесса”, в північно-східному напрямку від мису Казантип, на відстані 15 кілометрів від берега, виявлено ще один рятувальний пліт із радіобуєм, він у перевернутому положенні. На місце направляється рятувальне судно “Нептунія”.

Як повідомляв УНІАН, судно "Ванесса" (прапор Болгарія) затонуло 3 січня під час шторму в південній частині Азовського моря. На борту судна всього перебувало 11 осіб, із них 1 особу врятовано та 2 особи було знайдено без ознак життя. Доля 8 осіб залишається невідомою.