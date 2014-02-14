Древній Київ запрошує відсвяткувати Масляну по-княжому

Відвідувачі Парку зможуть відчути щедру атмосферу свята одразу за воротами Древнього Києва. Свято почнеться о 12.00. Родзинкою Масляної стане безкоштовне катання на санях та у колісницях, запряжених княжими кіньми. У програмі: відтворення древніх обрядів, слов’янські ігри, прадавні ворожіння, виступи кінно-трюкового театру та колективів народної творчості. Для гостей Древнього Києва – смачні млинці з різноманітними начинками. І традиційно наприкінці свята – спалювання опудала Масляної.

Відвідувачі Древнього Києва також зможуть стати свідками видовищних боїв лицарів. У суботу, 1 березня о 15.00 відбудеться відкриття Міжнародного турніру з історичного бою «Витязь Київського Дитинця».

Увечері на гостей «Парку Київська Русь» чекає яскраве вогняне шоу та святковий феєрверк.

Ціна вхідного квитка – 100 грн, школярі – 10 грн, дошкільники – безкоштовно, для пенсіонерів діють знижки.

Древній Київ у «Парку Київська Русь» розташований в с. Копачів Обухівського району. Дістатися можна маршрутними автобусами, які з 10:00 кожну годину від’їжджають від від станції м. Видубичі, або власним транспортом.

Деталі на сайті: http://www.parkkyivrus.com

Для журналістів у субботу, 1 березня, буде організовано прес-тур.

По детальну інформацію та з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.