32-й Sport Life відкрито в Києві! Заплановано відкриття аква- і лаунж -зони

У новому фітнес -клубі Sport Life - найбільший тренажерний зал , аналогів якому немає у всій Україні !

Спорткомплекс розмістився на 3 -х поверхах торгового центру « Мармелад» .

Загальна площа в 7500 кв.м. дозволяє прийняти до 20 000 клієнтів. У клубі представлені 5 зон тренажерного залу , загальною площею 2000 кв.м - це самий великий тренажерний зал України , аналогів якому немає у всій країні. Всі зони оснащені самим ультрасучасним обладнанням від провідних світових виробників: TechnoGym , Star Trac , Precor , LifeFitness .

У просторих залах для групових програм (а їх в клубі 4 ) проводиться більше 350 видів аеробних занять , йоги , танців пілатесу.

Окремою родзинкою клубу є наявність бокс -клубу з професійним боксерським рингом і татамі для єдиноборств.

Також заплановано відкриття аква- і лаунж -зони.

На території клубу працює Дитяча Академія фітнесу з розвиваючими та навчальними програмами для дітей від 3 -х до 14 -ти років.

Почни сьогодні! Прямо зараз!

www.sportlife.ua

(044) 222 4222