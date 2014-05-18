За ініціативою Порошенка відбудеться акція до 70 річчя депортації кримськотатарського народу «Єдина Країна: Крим - Україна»
10:00, 18 травня 2014Разное
0 0
18 травня 2014 року о 10:00 за ініціативою кандидата на пост Президента України П. Порошенко відбудеться акція до 70 річчя депортації корінного кримськотатарського народу «Єдина Країна: Крим - Україна».
В акції візьмуть участь народні депутати, громадські діячи та студентство.
Організатор заходу громадська організація «Закон і Справедливість».
План заходу:
Піша хода від пам'ятника Тараса Шевченка до кримськотатарського земляцтва, за адресою вул. Михайлівська, 2 біля якого відбудеться брифінг.
Запрошуємо медіа до висвітлення події.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter