За ініціативою Порошенка відбудеться акція до 70 річчя депортації кримськотатарського народу «Єдина Країна: Крим - Україна»

18 травня 2014 року о 10:00 за ініціативою кандидата на пост Президента України П. Порошенко відбудеться акція до 70 річчя депортації корінного кримськотатарського народу «Єдина Країна: Крим - Україна».

В акції візьмуть участь народні депутати, громадські діячи та студентство.

Організатор заходу громадська організація «Закон і Справедливість».

План заходу:

Піша хода від пам'ятника Тараса Шевченка до кримськотатарського земляцтва, за адресою вул. Михайлівська, 2 біля якого відбудеться брифінг.

Запрошуємо медіа до висвітлення події.