Регіонали затівають великомасштабну економічну диверсію?

Озвучені в останні дні народними депутатами з Партії регіонів заяви зробили чіткішими основні пріоритети їх тактики на сьогодні і найближчу перспективу. Відповідні висловиможна було почути в прямому радіоефірі з вуст одного з головних спікерів цієї політичної сили - Михайла Чечетова.

Регіонали, схоже, вирішили знову підкреслено демонструвати своє схвалення дій Віктора Ющенка. Який, на їх думку, зараз почав активно стримувати агресію і популізм Юлії Тимошенко. А з цим Партія регіонів, певна річ, згодна. «Ми підтримуємо Президента в тому плані, що він тепер жорстко обмежує... дає коридор роботі уряду. Наприклад, він говорить: «Не лізь у газовий ринок! Це - не твоя проблема!», - розповідав Чечетов.

Він висловив свою згоду з думкою глави держави про неприпустимість перегляду газових домовленостей з Росією, оскільки сьогоднішню ціну на газ для України можуть підвищити удвічі, якщо Тимошенко наполяатиме на зміні існуючих схем. Також депутат позитивно оцінив критичні зауваження Віктора Ющенка на адресу Юлії Тимошенко, що стосуються приватизації, і з інших питань.

Варто, мабуть, нагадати, що тактика вихваляння Президента Ющенка і навіть відвертого підлабузнювання перед ним регіоналами недавно вже використовувалася. Таке спостерігалося відразу після торішніх виборів, поки Партія регіонів ще тішила себе надією на формування широкої парламентської коаліції. І навіть після того, розраховуючи, що нова коаліція не затвердить главою уряду Тимошенко. Виглядало це часом, треба сказати, просто комічно. «Я сьогодні дивилася засідання уряду, коли Янукович, втративши честь і гідність, цілував Президента, а прізвище Януковича було - «що подати, що піднести і де почухать». Так не може поводитися гідний політик», - уїдливо коментувала тоді з цього приводу в телеефірі Юлія Тимошенко.

Потім, після формування нового Кабміну на чолі з Тимошенко, «регіонали на якийсь час затихли. Але тепер депутати з фракції Партії регіонів намірилися, певно, знову взятися за старе - удавано шанувати і леліяти Президента, вбиваючи при цьому одночасно двох зайців. По-перше, вони зайняли сторону Віктора Ющенка в його протистоянні з Юлією Тимошенко, сподіваючись тим самим ослабити прем`єр-міністра. По-друге, у випадку, якщо справа дійде до відкритого конфлікту між Юлією Володимирівною і Віктором Андрійовичем, а значить, і можливого розвалу нинішньої парламентської коаліції, вони опиняться в ролі союзників Президента. І стануть головним стрижнем нової більшості у Верховній Раді.

Другим важливим напрямом гри регіоналів на нинішньому етапі стала нещадна критика дій уряду, які обов`язково приведуть, на їх думку, до величезної інфляції.

Слід зазначити, що звинувачення на адресу політичних опонентів, які перебувають при владі, у високій інфляції - це не нова карта. Її, зокрема, використовували в минулому БЮТ і НУ-НС проти Партії регіонів і уряду Віктора Януковича, коли дуже зросли тарифи на ЖКП восени-взимку 2006 року і ціни на продукти харчування - починаючи з червня 2007 року.

Проте теперішня критика уряду Тимошенко за інфляцію (причому - за майбутню інфляцію) з боку Партії регіонів дуже відрізняється від тієї, що звучала у минулому і позаминулому роках на адресу уряду Януковича. Тоді БЮТ і НУНС звинувачували Кабмін в невмінні боротися з інфляцією, у недостатньому підвищенні соціальних стандартів для нівеляції різкого зростання цін, в нездатності Мінекономіки робити правильні навіть короткострокові інфляційні прогнози.

Зараз регіонали пішли іншим, вельми небезпечним шляхом. Вони б`ють на те, що уряд Тимошенко своїми діями доб`ється такої великої інфляції, яка приведе до знецінення навіть підвищених зарплат, пенсій і інших виплат - зокрема, і компенсацій знецінених заощаджень в Ощадбанку СРСР. «Якщо бути реалістичним - це 20-25% (розмір інфляції в 2008 році). Цю тисячу (компенсація за згорілими внесками) з’їсть інфляція у вересні-жовтні. Навіть не те, що тисячу з’їсть - з’їсть і зарплату, і пенсію, і інше», - пророкував Михайло Чечетов.

А двома днями раніше про подібні речі говорив у телестудії «5 каналу» і депутат, член фракції Партії регіонів Владислав Лук’янов - той самий, що висмикнув картку у спікера Арсенія Яценюка при голосуванні за прем`єрство Юлії Тимошенко. Він переконував телеглядачів, що і компенсації Ощадбанку, і непродумане збільшення виплат не відповідають економічному зростанню і розвитку товарної маси в країні. Тому в 2008 році інфляція в Україні, як заявив Лук’янов, досягне 25-30%, а це вже - гіперінфляція.

Згаданий депутат з Партії регіонів пішов навіть ще далі, ніж його соратник Чечетов. На запитання телеведучого, в якій же валюті правильніше зберігати заощадження українцям при такій високій інфляції (щоб забезпечити їх від знецінення), він розповів, що від такої інфляції можна врятуватися закупівлею не товарів першої необхідності про запас.

Хочеться наголосити, що вищенаведені заяви регіоналів виглядають вкрай провокаційними і дуже небезпечними для економіки держави. Звичайно, можна погодитися з Лук’яновим, що внески в будь-якій валюті за існуючих зараз депозитних ставок і наявного рівня інфляції, не рятують гроші від знецінення. Найбільші ставки за гривневими депозитами сьогодні - 15-16%, а в доларах чи євро - не більше 11-12%. Інфляція ж у 2007 році досягла 16,6%. Тому гроші знеціняться від інфляції на будь-яких депозитах (хіба що євро буде дуже рости до долара, як минулого року) - тут не посперечаєшся.

Але одна справа, якщо такі роздуми наводять якісь експерти або журналісти. Їх право - говорити і писати про різні сценарії, зокрема, екстремальні. І вже зовсім інша справа, якщо такі зловісні прогнози і конкретні «поради» населенню оголосили на всю країну представники верховної влади - а такими є народні депутати Верховної Ради. Тим більше що в цьому випадку вони представляють партію, очолювану Віктором Януковичем, який і сам вже двічі був прем`єр-міністром і якому довіряє приблизно третина населення держави.

Такі заяви можна вважати ні чим іншим як диверсією - не тільки проти нині чинного уряду, але і направленими на підрив всієї економіки України. Адже якої може бути реакція населення на такі резонансні фрази сивочолих державних мужів? Є реальний ризик, що в країні почнеться просто паніка - зі всіма можливими наслідками для економіки.

Уявімо собі, що літні громадяни, які добре ще пам`ятають роки гіперінфляції в Україні (1992-1994), коли продукти харчування і непродовольчі товари росли в ціні на 30-50% за один місяць, почують вищенаведені месіджі Чечетова, Лук’янова та інших депутатів. Якась частина з них може просто злякатися, і, дослухаючись конкретної поради Лук’янова, люди побіжать в магазини купувати про запас борошно, цукор, крупи, сіль, макарони, консерви і т.п. - усе, що не швидко псується.

Паніка передасться іншим людям, вони теж, про всяк випадок, вирішать частину своїх підвищених зарплат, пенсій або компенсацій Ощадбанку вкласти у товари першої необхідності.

Звичайно, реагуючи на підвищений попит, полізуть в гору ціни. Мало того, цілком може повернутися в ужиток і забуте поняття «дефіциту». Інфляція за короткий строк досягне дуже високих позначок, і люди почнуть забирати свої заощадження в банках, переводячи гривню в будь-які інші валюти. Гривня почне стрімко девальвувати.

Негатив будее наростати як снігова куля.

Наслідки подібного розвитку подій для української економіки можуть бути катастрофічними. Через різке зростання споживчих цін і девальвацію гривні почнуться банкрутства банків, будівельних компаній і інших підприємств. Показники по промисловості і валовому внутрішньому продукту підуть у глибокий мінус.

Ось до таких плачевних результатів може привести паніка, яку зараз посилено сіють своїми похмурими інфляційними прогнозами регіонали. Економічні ж потрясіння обов`язково передадуться і політиці. У таких умовах крісла захитаються напевно не тільки під прем`єр-міністром, але й під Президентом, якого раптом так сильно почали «поважати» сьогодні депутати з фракції Партії регіонів.

Втім, чи виграють щось у цій ситуації самі «регіонали», які затівають зараз таку небезпечну гру своїми провокаційними заявами, дуже велике питання.

Юрій Глухов