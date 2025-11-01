Ті, кого росіяни вербують через телеграм, інколи насправді виявляються агентами СБУ.

СБУ використовує подвійних агентів, щоб ловити колаборантів, які погоджуються працювати на ФСБ і влаштовувати диверсії на підконтрольній Києву території. Про це пише The Telegraph.

Видання наводить історію Андрія, який майже на постійній основі працює подвійним агентом. Він відгукується на пропозиції про співпрацю, які ФСБ публікує у телеграм-каналах, а потім вдає, що виконує завдання, доки не вдасться впіймати справжнього диверсанта.

Наприклад, одного разу Андрій на замовлення ФСБ виготовив бомбу (насправді зробив муляж) і сховав її в обумовленому місці. Потім цю бомбу дістав справжній агент ФСБ і відніс у людне місце, аби її підірвати. У цей момент диверсанта і затримали співробітники СБУ, попередньо поінформовані Андрієм.

Як пише The Telegraph, Росія прагне створити видимість, буцімто в Україні існує рух опору уряду в Києві. Для цього ФСБ намагається влаштовувати диверсії руками жадібних до грошей громадян. Щоб не допустити цього, такі подвійні агенти як Андрій першими відгукуються на російські оголошення і водять росіян за носа, доки не вдасться вийти на іншого "підпільника".

За словами Андрія, агенти ФСБ, з якими йому довелося "співпрацювати", загалом досить компетентні, але навіть вони мають дещо спотворене уявлення про ситуацію в Україні.

"Іноді в мене виникало відчуття, що співробітники ФСБ формують свої уявлення про реалії нашого життя тут не на основі глибоких досліджень та розвідувальних даних, а так, ніби вони переглянули низькобюджетний бойовик або новини про Україну по російському телебаченню", – додає він.

Російські диверсії в Україні

Як писав УНІАН, російські спецслужби влаштували низку терористичних актів в Україні протягом останніх місяців. Зокрема відомо про вибухи у ТЦК в містах Дніпро, Кам’янець-Подільський, Рівне, Бердичів та інших.

Крім того фіксувалися неодноразові спроби замахів на працівників ТЦК та інших військових, шляхом закладення вибухівки під автомобілі.

Діючи, як терористична організація, ФСБ також організувала невдалий замах на відомого активіста і волонтера Сергія Стерненка і, на жаль, вдалий замах на чинного нардепа Андрія Парубія.

