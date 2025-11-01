Під санкції Євросоюзу почали потрапляти росіяни і білоруси, у яких немає громадянства країн ЄС.

Зареєстрований у Литві онлайн-банк Revolut почав повідомляти клієнтам-росіянам, які не мають тимчасової посвідки на проживання або громадянства країни ЄС, про закриття рахунків. У банку посилаються на 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, які були введені через повномасштабне російське вторгнення в Україну, пише Радіо Свобода.

Від суботи користувачі, які відкривали рахунки за візою категорії D, отримали два листи. У першому їх просили завантажити в систему "копію чинної тимчасової або постійної посвідки на проживання в державі-члені ЄС, країні, що входить до Європейської економічної зони (ЄЕЗ), або Швейцарії, або підтвердження наявності європейського паспорта". У другому листі йшлося про те, що договір із клієнтом буде розірвано наприкінці року.

"До 31 грудня 2025 року користувачеві заборонено вносити гроші, розплачуватися карткою, знімати готівку в банкоматі і відправляти гроші на інші рахунки Revolut", - ідеться в матеріалі.

Раніше в Revolut можна було відкрити рахунки громадянам Росії, які мали європейську посвідку на проживання або довгострокову національну візу категорії D.

У відповідь на звернення Бі-бі-сі прес-служба Revolut заявила:

"Як глобально регульована фінансова установа, Revolut має дотримуватися санкційних законів і регламентів ООН, Європейського Союзу, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів і всіх інших застосовних законів і регламентів у всіх юрисдикціях, у яких працює Revolut".

Таким чином, у Revolut дотримуються санкцій ЄС і не надаватимуть платіжних послуг або послуг електронного банкінгу російським і білоруським громадянам, які не мають діючої посвідки на постійне або тимчасове проживання в країнах ЄС, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії чи Швейцарії, або громадянства цих країн.

Санкції проти РФ з боку Литви

Нагадаємо, що це не перше застосування санкцій Литвою щодо росіян. Раніше литовські залізниці (LTG) заявили про припинення транспортування нафтопродуктів російського енергетичного гіганта "Лукойл" у Калінінградську область. У такий спосіб вони привели ситуацію у відповідність до нових санкцій США і Великої Британії, спрямованих проти найбільших російських нафтових компаній.

А енергетичні компанії Литви і Росії ведуть переговори про продовження договору про транзит газу в Калінінград, який закінчується до кінця року. За інформацією ЗМІ, він може бути узгоджений на короткий термін, а ціна послуг може підвищиться, порівняно з поточною версією.

