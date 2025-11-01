Пограбування Лувру: ще двоє підозрюваних отримали звинувачення

Одна з підозрюваних – жінка, вона плакала у суді та казала, що боїться за своє життя.

Двом із п'яти підозрюваних у пограбуванні Лувру, яких арештували у середу, було пред'явлено звинувачення. Про це в суботу, 1 листопада, повідомила прокурорка Парижа Лора Бекко, пише Bloomberg.

Одного з підозрюваних, який вже має судимість за крадіжки, звинуватили в організованій крадіжці та злочинній змові. Він залишається під вартою до слухання справи. Другому підозрюваному пред'явлено звинувачення у співучасті. Обидва підозрювані, віком 37 та 38 років відповідно, заперечували причетність до пограбування. Однак обоє перебуватимуть під вартою.

За даними сайту bfmtv.com, одна з цих підозрюваних – 38-річна жінка. У суді вона плакала та казала, що боїться за своє життя та життя своїх дітей, з якими проживає в передмісті на півночі Парижу.

Інших трьох осіб, заарештованих у середу, було звільнено, повідомила прокурор Лор Беккуо у своїй заяві.

Розслідування пограбування Лувру – останні новини

Як писав УНІАН, четверо з арештованих у середу підозрюваних планували потрапити на футбольний матч. Арешт було проведено прямо у черзі. Один з цих підозрюваних потрапив у поле зору поліції, оскільки лишив на місці злочину ДНК.

Раніше прокурори висунули звинувачення двом іншим чоловікам 34 та 39 років, яких було заарештовано минулими вихідними. Двоє чоловіків частково визнали свою причетність до злочину та залишаються у в'язниці. Викрадені дорогоцінні речі вартістю 88 мільйонів євро досі не знайдені.

Загалом було викрадено вісім предметів . Серед них намисто та сережка з колекції Марії-Луїзи, а також намисто, пара сережок та тіара з колекцій Марії-Амелі та Гортензії. Також було викрадено дві брошки, бант для ліфа та тіара з колекції імператриці Євгенії.

