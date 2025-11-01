Юрій Кобзар

Тим часом на сусідніх з Венесуелою островах населення запасається продуктами, боячись великого військового конфлікту.

Лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року Марія Коріна Мачадо підтримує можливу "ескалацію" у відносинах між США та Венесуелою, бо вважає це останнім шансом повалити диктатора Ніколаса Мадуро. Відповідну заяву вона зробила в інтерв'ю Bloomberg.

Марія Мачадо є опозиційною активісткою з Венесуели. Власне за цю опозиційну діяльність їй і видали Нобелівську премію миру кілька тижнів тому.

У вересні та жовтні поточного року США потопили в Карибському морі кілька суден, які начебто перевозили наркотики з Венесуели. Тепер Трамп вже публічно розмірковує про можливе вторгнення у Венесуелу. Журналістка запитала, як пані Мачадо, лауреатка премії миру, ставиться до можливої наземної операції США проти Венесуели.

"Я вважаю, що ескалація, яка відбулася, — це єдиний спосіб змусити Мадуро зрозуміти, що час піти. Ця ескалація — остання можливість для тих, хто все ще підтримує Мадуро, зрозуміти, що їм потрібно позбавити його будь-якої підтримки, а самому Мадуро — зрозуміти, що це останній шанс справді сприяти мирному та впорядкованому переходу, чого ми прагнемо, за що ми боролися", — сказала вона.

Мачадо наголосила, що режим Ніколаса Мадуро сфальсифікував результати 35 виборів різного рівня у Венесуелі, що народ виходив на мирні протести, але їх жорстоко придушили.

"Ми зрештою продемонстрували, ми перемогли, а потім на нас напали. У нас були тисячі протестів, мирних мітингів, демонстрацій. Ми перепробували всі інституційні засоби", — сказала Мачадо.

Кариби в очікуванні війни

Тим часом в острівній державі Тринідад і Тобаго, в гості до якої формально прибуло американське ударне угруповання, почалася паніка в очікуванні війни. Від Венесуели головний острів країни відділений двома вузенькими протоками завширшки менше 15 км. Тож місцеві бояться, що у разі війни їм теж перепаде.

Як пише Newsweek, після останніх повідомлень американських ЗМІ, що вторгнення у Венесуелу є неминучим, тринідадці почали панічно запасатися продуктами та предметами першої необхідності.

Щоб заспокоїти населення, прем’єр-міністерка країни Камла Персад-Біссессар була змушена виступити із заявою, в якій запевнила співгромадян, що жодної війни не буде.

США стягують флот до Венесуели

Як писав УНІАН, США стягують додаткові сили поближче до Венесуели. Прибули не лише бойові кораблі, але також десантні судна з морською піхотою, яка взагалі-то не дуже потрібна для перехоплення суден наркоторговців, але є незамінною при проведенні морських десантних операцій. На цьому тлі венесуельський диктатор Ніколас Мадуро звернувся до РФ, Ірану і Китаю із закликом про допомогу.

Учора американські ЗМІ із посиланням на джерела в Білому домі написали, що режиму Мадуро лишилося існувати кілька днів. Щоправда сам Трамп публічно заперечив плани військової операції проти Венесуели. Ще тиждень тому він прозоро натякав, що така операція відбудеться.

