Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак.

Графіки відключення світла в неділю, 2 листопада, застосовуватимуться в окремих регіонах України. Також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" зазначили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Зазначається, що графіки погодинних відключень будуть застосовувати в період з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 - обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

При цьому обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - нагадали в "Укренерго".

Перед стартом опалювального сезону РФ посилила удари по критичній інфраструктурі України. Найбільше постраждали мешканці та об’єкти в таких містах, як Суми, Чернігів, Харків, Полтава, а також у столиці.

Через це енергетики часто вимушені працювати цілодобово – паралельно з цим запроваджують і планові відключення для балансування системи. Оперативно дізнатися графік відключень в своєму місті можна в мережі.

