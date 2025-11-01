Оборона Покровсько-Мирноградської агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою тощо.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголошує, що російські загарбники платять найдорожчу ціну у намаганні захопити Покровськ. Утім, оточення чи блокування міста немає.

Як повідомив генерал у Telegram під час візиту на фронт, він відпрацював у корпусах та військових частинах на Покровському напрямку, де зараз найважче, а також заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та наявних потреб.

"У Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики", - наголосив Сирський.

Також генерал зазначив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.

За словами Сирського, основний тягар лежить на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також, за його розпорядженням, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, в тому числі Головного управління розвідки МО України.

"Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу", - наголосив Сирський.

Крім того, Сили оборони продовжують звільнення та зачистку території на Добропільському виступі.

"Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо", - підкреслив Сирський.

Як додав Головнокомандувач ЗСУ, в нинішніх складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань.

"Оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА", - запевняє Сирський.

Ситуація у Покровську - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними журналіста видання The Economist Олівера Керолла, українські сили пішли у контрнаступ в районі Покровська.

Водночас офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький заявив, що росіяни, які зайшли у Покровськ, переховуються у місті. Він наголосив, що ці солдати наразі чекають на підкріплення та допомогу.

Також штаб-сержант 3 категорії відділення комунікацій 117 ОВМБр Олександр Вовк повідомив, що віднедавна російські окупанти на Покровському напрямку почали частіше використовувати броньовану техніку для наступальних дій. Таким чином вони змінили тактику на цьому напрямку.

