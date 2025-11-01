Приводом для нового погіршення відносин між країнами стала телереклама з Рейганом, який критикував митні тарифи.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вибачився перед Дональдом Трампом після того, як президент США покарав сусідню країну додатковими митами за критику його тарифної політики. Про це повідомляє Politico.

У жовтні спалахнув гучний скандал між Канадою та США через телевізійну рекламу, спонсоровану урядом канадської провінції Онтаріо. В ролику, який показали на деяких американських каналах під час Світової серії з бейсболу, було наведено уривки з промови президента США Рональда Рейгана, ікони республіканців, в якій він розповідав, чому митні тарифи є поганою політикою.

У рекламі окремі уривки були вирізані та переставлені місцями, щоб підкреслити анти-тарифне послання, але самі слова були справжніми. Однак Дональд Трамп різко негативно відреагував на цю рекламу, назвавши її фальсифікацією.

Трамп був настільки розлючений, що припинив торговельні переговори з Канадою та запровадив нове 10-відсоткове підвищення тарифів на канадський експорт до США.

Напередодні Трамп заявив журналістам, що прем'єр-міністр Канади висловив своє каяття щодо цього рекламного ролика. Тепер же Карні підтвердив його слова.

"Я справді вибачився перед президентом", – сказав Карні журналістам у суботу. Канадський лідер сказав, що він приватно вибачився під час вечері в середу.

Карні сказав, що він також попросив прем'єр-міністра провінції Онтаріо Дага Форда, який і запустив цю рекламу, більше не транслювати її.

Однак сам Форд похвалився, що рекламна кампанія була "дуже ефективною", оскільки вона засмутила Трампа і "розбудила всю країну", маючи на увазі США.

Відносини США і Канади

Як писав УНІАН, після повернення Трампа у Білий дім, відносини між США та Канадою, які традиційно вважалися одними з найтісніших і найстабільніших у світі, увійшли в період гострої кризи та непередбачуваності.

Ще на етапі президентської кампанії Трамп почав погрожувати Канаді високими тарифами на імпорт і називати її "51-м штатом". Пізніше він справді почав втілювати свої погрози щодо мит для Канади і закликати її увійти до складу США.

Така політика Трампа спричинила хвилю обурення і разом з тим патріотичного піднесення в Канаді. Ліберальна партія Канади, яка до того втратила народну підтримку, знову здобула популярність, оскільки її головний супротивник був занадто протрампівським.

Протягом усього року новий канадський прем’єр Марк Карні намагався домовитися з Трампом про повернення до вільної торгівлі, але телереклама, запущена в США урядом провінції Онтаріо, остаточно зірвала переговори.

