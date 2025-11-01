Сили безпілотних систем ЗСУ працюють над тим, аби влаштувати росіянам блекаут. Про це у своєму блозі в Телеграм повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
"Росіяни, блекаут - це не страшно. Це трохи якихось незручностей, - призвичаюйтеся, але всією болотною територією. Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся: "спічкі-фонарікі-свєчки". Доречі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках", - написав він.
"Мадяр" зауважив, що Сили безпілотних систем не будуть інформувати про кожну вибиту підстанцію. Натомість він запропонував орієнтуйтеся за принципом "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно". Також він відзначив, що російські громадяни чудово допомагають українським дронарям, викладаючи у соцмережах наслідки влучань.
"Тим часом, беззаперечно і неустанно бензин російський стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними", - додав командувач СБС.
Блекаут в Росії
Як писав УНІАН, у вересні президент Володимир Зеленський кілька разів попереджав, що Україна не буде мовчки терпіти російські удари по українській енергетиці. За його словами, якщо росіяни намагатимуться влаштувати блекаут у Києві, тоді їм варто підготуватися до блекауту і в Москві.
Оскільки із початком осені агресор справді інтенсифікував удари по українській енергетиці, українські дрони почали прилітати по енергетичних об'єктах в Росії. Наприклад, цієї ночі локальний блекаут стався у підмосковному місті Жуковський.