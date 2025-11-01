Командувач Сил безпілотних систем попередив, що докладно інформувати про кожну вибиту підстанцію не буде, але загальний ефект усі помітять.

Сили безпілотних систем ЗСУ працюють над тим, аби влаштувати росіянам блекаут. Про це у своєму блозі в Телеграм повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

"Росіяни, блекаут - це не страшно. Це трохи якихось незручностей, - призвичаюйтеся, але всією болотною територією. Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся: "спічкі-фонарікі-свєчки". Доречі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках", - написав він.

"Мадяр" зауважив, що Сили безпілотних систем не будуть інформувати про кожну вибиту підстанцію. Натомість він запропонував орієнтуйтеся за принципом "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно". Також він відзначив, що російські громадяни чудово допомагають українським дронарям, викладаючи у соцмережах наслідки влучань.

Відео дня

"Тим часом, беззаперечно і неустанно бензин російський стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними", - додав командувач СБС.

Блекаут в Росії

Як писав УНІАН, у вересні президент Володимир Зеленський кілька разів попереджав, що Україна не буде мовчки терпіти російські удари по українській енергетиці. За його словами, якщо росіяни намагатимуться влаштувати блекаут у Києві, тоді їм варто підготуватися до блекауту і в Москві.

Оскільки із початком осені агресор справді інтенсифікував удари по українській енергетиці, українські дрони почали прилітати по енергетичних об'єктах в Росії. Наприклад, цієї ночі локальний блекаут стався у підмосковному місті Жуковський.

Вас також можуть зацікавити новини: