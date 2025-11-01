Оттава використовує законодавство про національну безпеку для прискорення видобутку, оскільки країни G7 полюють за ресурсами.

Канада оголосила про інвестиції в критично важливі мінерали та партнерства з союзниками в рамках перегонів з розробки проєктів вартістю 4,6 мільярда доларів США. Оттава ухвалила це рішення, щоб протистояти домінуванню Китаю у світовій торгівлі.

Газета Financial Times пише, що міністр енергетики Канади Тім Ходжсон заявив, що Оттава використовуватиме закон про військове виробництво для створення запасів важливих мінералів. Раніше на такий самий крок пішли і США.

Представники країн G7 провели зустріч у Торонто, щоб створити так званий клуб покупців у рамках альянсу з виробництва важливих мінералів, який прагне відновити багатосторонній підхід у той час, коли Австралія і Японія уклали зі США угоди про постачання рідкісноземельних елементів.

При цьому Канада намагається позиціонувати себе як ключового постачальника для західних економік, які дедалі більше занепокоєні домінантним становищем Китаю у сфері поставок рідкісноземельних і критично важливих мінералів.

Інвестиції Канади у найважливіші мінерали - частина збільшення витрат на оборону в рамках НАТО, які президент США Дональд Трамп критикував як надто низькі.

Зазначається, що норвезька компанія Vianode побудує в Онтаріо завод із виробництва синтетичного графіту вартістю в кілька мільярдів доларів для постачання анодних матеріалів для акумуляторів електромобілів, а завод Rio Tinto з виробництва скандію в Квебеку також отримав багатосторонню підтримку.

У рамках угоди Канада гарантує купівлю продукції виробників за заздалегідь встановленою ціною, що допоможе забезпечити повернення інвестицій. Оттава також прагне стимулювати видобуток важливіших мінералів у низці родовищ Канади.

Боротьба за критичні копалини у світі - останні новини

Китай домінує в ланцюжку поставок рідкісноземельних елементів. На початку серпня Пекін обмежив постачання рідкісноземельних металів західним оборонним компаніям, що позначилося на мікроелектроніці, двигунах для БПЛА, системах наведення ракет тощо.

Обмеження експорту критичних копалин стало причиною усвідомлення виробниками по всьому світу того факту, що Китай може зупинити їхні заводи. На цьому тлі Австралія виділила місцевій гірничодобувній компанії кредит розміром у мільярд доларів на видобуток рідкісноземельних металів.

Торгова війна Дональда Трампа, розпочата ним майже одразу після обрання президентом США на другий термін, відштовхнула від Америки багатьох союзників. Але запровадження Пекіном розширення контролю над експортом рідкісноземельних металів змусило маятник рухатися в інший бік - світові лідери почали згуртовуватися навколо Вашингтона.

Так, США підписали угоду щодо рідкісноземельних металів з Австралією, а потім схожу угоду Вашингтон підписав з Токіо.

