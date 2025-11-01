Залучення ЦНАПів покликане розвантажити роботу ТЦК, каже міністр.

З 1 листопада, тобто відсьогодні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) приймають документи від військовозобов’язаних на оформлення відстрочки від мобілізації. Вже було отримано близько 4 тисяч заяв.

Як повідомив у соціальній мережі Facebook міністр оборони Денис Шмигаль, сьогодні в Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації.

"Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах", - відзначив Шмигаль.

Відео дня

Міністр додав, що більше 80% звернень подаються через застосунок "Резерв+", без довідок і особистих візитів.

"А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв", - повідомив Шмигаль.

Водночас, він радить за можливості оформлювати відстрочку саме через "Резерв+", оскільки так "швидше та зручніше".

"Робимо процес прозорим, усуваємо людський фактор і ризики зловживань, розвантажуємо ТЦК для виконання головного завдання — забезпечення мобілізації", - наголосив Шмигаль.

Нові правила оформлення відстрочок

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада до ЦНАПів з пакетом документів для продовження відстрочки треба звертатися у тому випадку, якщо відстрочка автоматично не поновлюється, або якщо з’явилися нові підстави для отримання відстрочки.

Зокрема, у Центрі надання адміністративних послуг можна буде продовжити відстрочку, якщо для цього будуть підстави, або якщо раніше не було відстрочки, але, для прикладу, народилася третя дитина, щоб надати відповідну інформацію та отримати відстрочку.

Вас також можуть зацікавити новини: