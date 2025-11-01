Військові зазначили, що залишається загадкою, кого ж в віртуальній битві перемогло Міноборони Росії.

В звіті Міністерства оборони Росії повідомляється про нібито нанесення удару по українським військовим з 16 механізованої бригади ЗСУ на Куп'янському напрямку. В Telegram-каналі оперативно-тактичного угруповання "Харків" зазначили, що такої бригади взагалі не існує.

В ОТУ "Харків" підкреслили, що Міністерство оборони РФ продовжує перебувати у віртуальній реальності, в якій російським окупантам вдається отримувати одну перемогу за іншою.

"На цей раз воно на своєму офіційному каналі повідомило про перемогу на Куп’янському напрямку, де було нанесено удар по 16 механізованій бригаді ЗСУ. Але є один нюанс – такої бригади в Збройних Силах просто не існує", - йдеться в повідомленні.

Тому, військові з ОТУ "Харків" додали, що залишається загадкою, кого ж перемогло російське Міноборони в віртуальній битві.

Як доказ, до повідомлення додається інформація зі звіту росіян, в якому й подавалася невірна інформація. При цьому, Міноборони РФ стверджує, що було знищено в результаті міфічного "удару" вісім українських захисників.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міноборони Росії повідомило, що кремлівський диктатор Володимир Путін нібито наказав своїм військовим пропустити іноземних журналістів, у тому числі й українських, в райони Покровська, Мирнограда і Куп'янська. За словами Путіна, ЗСУ там перебувають наразі в оточенні. В російському Міноборони додали, що нібито готові припинити бойові дії на 5-6 годин у цих районах, щоб пропустити пресу, якщо журналістам та російським окупантам буде гарантуватися безпека.

Також ми писали, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заперечив інформацію про оточення чи блокування Покровську російськими окупантами. Сирьский поділився, що відпрацював у корпусах та військових частинах на Покровському напрямку. Він визнав, що там наразі найважча ситуація. Сирський додав, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.

