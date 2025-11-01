Порушникам загрожують штрафи від 280 до 2800 євро.

Острівна держава Мальдіви, відома своїми лакшері-курортами, запровадила жорстку заборону на паління для всіх, хто народився після 2006 року. Норма стосується, зокрема, і туристів, пише DW.

Заборона набула чинності з 1 листопада. Згідно з новим законом, особи, які народилися 1 січня 2007 року або пізніше, не мають права купувати, вживати і навіть продавати будь-які тютюнові вироби. Запровадженням такої заборони влада країни сподівається зупинити поширення шкідливої звички на нові покоління громадян.

При цьому в країні вже діє повна заборона на електронні сигарети і вейпи - для всіх, незалежно від віку. Це стосується, зокрема, туристів, яким заборонено привозити з собою і користуватися цими гаджетами.

Порушникам обох законів загрожують солідні штрафи. За сигарети для молоді - 50 000 руфій (близько 2800 євро), а за вейпи - 5000 руфій (280 євро).

Заборони для туристів в інших країнах

Як писав УНІАН, в іспанській Барселоні заборонили екскурсії барами, доволі популярний вид дозвілля в низці країн Європи. Суть таких екскурсій полягає в тому, що організатори водять групу туристів місцевими барами, попутно знайомлячи їх із місцевими пам'ятками і пропонуючи скуштувати місцеві алкогольні напої.

Також ми розповідали, що в Греції туристам заборонили збирати мушлі і гальку на пляжах. Так влада намагається захистити місцеву екосистему і просто природний стан пляжів.

