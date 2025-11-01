Новітній атомний підводний човен здатен нести одразу 12 "Посейдонів".

В суботу, 1 листопада, в російському місті Сєверодвінськ вивели з доку новітній атомний підводний човен "Хабаровськ", повідомляє в своєму Telegram-каналі Политика Страны.

Зазначається, що на заході був присутнім міністр оборони Росії Андрій Білоусов. За даними російських ЗМІ, підводний човен "Хабаровськ" здатен нести одразу 12 "Посейдонів" - автономних ядерних торпед, які, як заявляє країна-агресор, можуть вражати цілі в будь-якій точці Світового океану.

Примітно, що нещодавно Росія провела випробування "Посейдона" та крилатої ракети на ядерному двигуні "Буревісник".

Відомо, що атомний підводний човен "Хабаровськ" спроектований АТ "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". Це єдиний човен проєкту 09851.

Що відомо про "Посейдон"?

"Посейдон" або "Статус-6" офіційно позиціонують як безпілотний підводний апарат із ядерним двигуном. Він здатен нести ядерну боєголовку надвеликої потужності.

"Посейдон" — це гігантська автономна торпеда, яка може пересуватися під водою на міжконтинентальні відстані.

Її довжина становить близько 20 метрів, діаметр - 1,8-2 метри, а маса - до 100 тонн. Дальність становить понад 10 000 км, швидкість 70–100 вузлів (130–185 км/год), а глибина занурення - до 1000 метрів. За оцінками експертів, бойова частина - термоядерна боєголовка може мати потужність до 100 мегатонн.

Випробування ядерної зброї в Росії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін 28 жовтня заявив про проведення випробування підводного апарату "Посейдон". Путін похвалився, що потужність "Посейдона" нібито значно перевищує потужність російської міжконтинентальної ракети "Сармат". За словами очільника Кремля, по швидкості у світі нібито теж нема рівних "Посейдону" й, на його думку, найближчим часом не з'явиться. Путін зазначив, що способів перехоплення "Посейдона" не існує.

Також ми писали, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що у випробуваннях російської ядерної ракети "Буревісник" немає нічого такого, що може напружити відносини між Москвою і Вашингтоном. Так Пєсков відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який зазначив, що Путіну варто було б зосередитися на закінченні війни в Україні, а не на випробуваннях ракет. Пєсков додав, що Росія "послідовно займається забезпеченням власної безпеки".

