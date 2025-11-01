Кабінет Міністрів України має до 15 листопада представити усі програми в межах підтримки українців цього зимового сезону.

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду напрацювати пакет "зимової підтримки" для українців. Планується надання допомоги громадянам за різними програмами.

Про це глава держави сказав у зверненні до українців за підсумками наради з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко, міністром соціальної політики Денисом Улютіним та головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким.

"Готуємо програми підтримки наших людей. Всіх українців цієї зими. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористалися "тисячею гривень" підтримки, іншими напрямками державних програм. І цієї зими ми теж будемо допомагати нашим людям", - відзначив Зеленський.

У зв’язку з цим, президент доручив уряду сформувати достатньо вагомий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, а саме - "зимову підтримку".

"Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані", - підкреслив президент.

Як зауважив глава держави, у першу чергу, йдеться про пряму підтримку, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби.

"Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві", - додав Зеленський.

Усі деталі має представити прем’єрка Свириденко.

"Обовʼязково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ - жодних підвищень, - також на електрику для побутових споживачів", - повідомив Зеленський.

Крім того, ведеться робота над розширенням медичних програм.

"Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоровʼю, має запрацювати вже в січні", - зазначив Зеленський.

Як повідомив президент, він доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакета до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись.

Своєю чергою, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін в етері інформаційного марафону "Єдині новини" повідомив, що є потреба посилення соціального захисту людей, особливо з числа малозабезпечених сімей.

"Саме для таких людей ми розробляємо і готові на найближче (засідання) уряду вже виносити проєкт акту про підтримку - разово по 6,5 тисяч гривень", - зазначив Улютін.

Зокрема, для сімей з дітьми, або дітей, над якими встановлена опіка чи піклування у дитячих будинках чи будинків сімейного типу, першої групи інвалідності з числа внутрішньо переміщених осіб, самотніх пенсіонерів.

Цю одноразову виплату в 6,5 тис. гривень можна буде використати на продукти харчування, ліки, теплий одяг, комунальні послуги тощо.

Крім того, за словами міністра, для усіх громадян, які звернуться у грудні, пропонується виділити одну тисячу гривень. Ці кошти можливо буде використати на більш широкий спектр товарів і послуг за списком, який близький до попереднього року, зокрема буде проїзд, ліки й інші напрямки.

Улютін додав, що з 1 листопада запущено програму надання компенсацій на електроенергію.

"Це близько 100 кВт на людей, які наразі в прифронтових територіях, у яких немає електроенергії, і потрібно цю електроенергію якимсь чином для них забезпечити. Це по 100 кВт на людину або 300 кВТ на сім’ю", - сказав міністр.

Як додав Улютін, 100 кВт або 465 гривень на людину, або на сім' ю 300 кВт - це майже 1,5 тис гривень для забезпечення енергетичної підтримки. Йдеться про прифронтову територію, де проживає приблизно 600 тисяч людей.

Окремо він розповів, що існує програма підтримки для закупівлі твердого палива для людей в прифронтових територіях, а також тих, хто отримує пільги чи субсидії. Перша частина програми поширюється на десяти кілометрову прифронтову територію. Програма вже запрацювала. Йдеться про кошти обсягом 19 тис 400 гривень для закупівлі твердого палива. Наступний крок програми після цього етапу - на всій території України усі, хто отримує пільги, можуть звернутися та отримати 8 тис гривень на тверде паливо.

"Загалом, урядом готується широкий пакет підтримки, який можна вже буде починати оформляти найближчим часом, і використати у найближчі шість місяців", - сказав Улютін.

Це має пом’якшити проходження опалювального сезону.

Фінансова підтримка для українців - що відомо

Як писав УНІАН, у минулому році українцям було виплачено по тисячі гривень в межах програми підтримки на зиму. Українці мали можливість витратити ці кошти на оплату українських товарів, комунальних послуг, квитків "Укрзалізниці", українських лікарських засобів, книжок та культурних послуг.

Також Зеленський повідомив, що цього року для українців впровадять безкоштовні подорожі залізницею на 3 тисячі кілометрів. За його словами, відповідна програма зараз пропрацьовується.

"Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів - Київ, Київ - Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно", - додав глава держави.

