Зазначається, що США наполягають на укладенні угоди про безпеку з Ізраїлем до візиту Шараа.

Спеціальний посланник США в Сирії Том Баррак повідомив, що президент країни Ахмед Шараа відвідає Вашингтон. Це буде перший візит глави сирійської держави до американської столиці.

Агентство Reuters пише, що візит, як очікується, відбудеться протягом найближчих двох тижнів.

Згідно зі списком візитів іноземних лідерів Держдепу США, жоден із попередніх сирійських президентів не відвідував Вашингтон з офіційним візитом. У вересні Шараа виступив перед Генеральною Асамблеєю ООН у Нью-Йорку.

З моменту зміни влади в грудні минулого року Шараа здійснив низку зарубіжних поїздок, оскільки перехідний уряд прагне відновити зв'язки Сирії зі світовими державами, які уникали Дамаска під час правління Башара Асада.

Баррак заявив, що Вашингтон прагне залучити Сирію до участі в коаліції, яку США очолює з 2014 року для боротьби з Ісламською державою - озброєним угрупуванням, що в період свого розквіту в 2014-2017 роках контролювало близько третини території Сирії та Іраку.

"Ми намагаємося залучити всіх до участі в цьому альянсі, який має для них величезне значення", - заявив дипломат.

Шараа колись очолював сирійське відділення "Аль-Каїди", але десять років тому його повстанське угруповання, що виступає проти Асада, відкололося від мережі, заснованої Усамою бен Ладеном, а пізніше виступило проти "Ісламської держави".

Коаліція під керівництвом США та її місцеві партнери вигнали Ісламську державу з її останнього оплоту в Сирії 2019 року. Джерела повідомили Reuters у червні, що угруповання намагається скористатися падінням режиму Асада, щоб повернутися в Сирію і сусідній Ірак.

Крім того, повідомляється, що Сирія та Ізраїль ведуть переговори про укладення угоди, яка, як сподівається Дамаск, забезпечить припинення ізраїльських авіаударів та виведення військ. Країни десятиліттями були противниками. Попри повалення Асада, територіальні суперечки і глибока політична недовіра між двома столицями залишаються.

Джерело повідомило, що США наполягають на укладенні угоди про безпеку з Ізраїлем до візиту Шараа до Вашингтона.

Втеча Асада і ситуація в Сирії - останні новини

Башар Асад разом зі своєю сім'єю втік до Росії в грудні 2024 року після того, як повстанські угруповання скинули його уряд після 13 років громадянської війни. Уже наприкінці вересня 2025 року стало відомо, що нова влада Сирії видала ордер на арешт колишнього президента-втікача.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сирія відновлюють дипломатичні відносини. Водночас 15 жовтня новий президент Сирії Ахмад аш-Шараа відвідав Росію, де заявив, що сторони прагнуть розвивати "стратегічні" відносини.

Щоправда, Росія не досягла домовленостей із Сирією про долю своїх військових баз. Новий уряд Дамаска готовий підписати нові угоди з Москвою, але, як заявляють, тільки на взаємовигідній основі.

