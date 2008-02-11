Церква у цистерні (фоторепортаж)

Настоятель Дмитро Андрійчик у церкві, розміщеній у цистерні, у с. Переходи (Тернопільська обл.). Отець Ян Пьонтковський свого часу викупив цистерну, яку із Сибіру привіз місцевий мешканець. За два місяці парафіяни обладнали цистерну – пофарбували, підключили світло, зробили підлогу, парадний вхід, та навіть прикрасили вітражами. Спочатку храм був об’єктом кепкувань, але селяни й настоятель храму Дмитро Андрійчик, звикли.

”Отці-домініканці вирішили цю цистерну придбати, щоб люди молилися до Бога. І не є важливо, де ти молишся, а яке в тебе серце… на славу Богу”, - відзначив настоятель храму.

Отець Дмитро планує подати заявку до Книги рекордів Гіннеса.

Фото Дмитра Купріяна / УНІАН