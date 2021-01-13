Вже цієї середи, 13-го січня о 16:00, «Азов» покаже країні документальний фільм про один з найвагоміших епізодів своєї історії – вісім місяців несення служби на передовій Світлодарської дуги. Події, що у 2019-му відбувалися на цьому відтинку фронту в районі окупованої ворогом української Горлівки, назавжди закарбувалися в пам’яті кожного бійця підрозділу: тут полк здобув свої найяскравіші перемоги та, на жаль, зазнав і гіркоти втрат.

Вісім місяців боротьби з проросійськими терористами «Азов» жорстко диктував свої умови ворогу та просував лінію фронту вперед. Противник був змушений тікати, відводити свої війська на інші рубежі, безперервно зазнавати втрат. Результат роботи наших військових – це десятки вбитих і поранених окупантів, знищення важкої та бронетехніки, російських безпілотників та радіолокаційних систем агресора.

Який внесок «Азов» зробив у перемогу України в російсько-українській війні та як виглядає справжнє життя на передовій, прожите азовцями, – дивіться у документальному фільмі пресслужби полку на YouTube «AZOV Media» 13-го січня о 16:00 за посиланням:

https://www.youtube.com/c/AZOVmedia

Відео анонсу:

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Автор: УНІАН