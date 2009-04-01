Ціни на м’ясо утримуються на історично високому рівні

Не дивлячись на помірне зниження цін реалізації худоби та птиці живою вагою, що відбулось в другій половині березня, вони утримуються на рівні, що близькі до історичних максимумів для українського ринку.

«Ціни на свинину живою вагою знаходяться на рівні 18-18,5 грн/кг, ВРХ – 12,5-13 грн/кг, м’ясо птиці – 13,8-14,2 грн/кг (тушка). Це дещо менше, ніж ціни місячної давності, але значно вище в порівнянні із минулим роком, - зауважує експерт з ринків тваринництва УКАБ Єлизавета Святківська, - у поєднанні із порівняно низькими цінами на корми це забезпечує прийнятні умови роботи для ефективних господарств».

В УКАБ зауважують, що така ситуація склалася незважаючи на рекордні обсяги імпорту м’яса і м’ясопродуктів в 2008 році, що становили близько 530 тис. тонн.

«Основним фактором цінового демпінгу в попередні роки був не легальний імпорт, а контрабандні поставки, - підкреслює керівник групи експертів УКАБ Володимир Лапа, - однак із зниженням імпортного мита при вступі до СОТ, посиленням боротьби із контрабандою та контролю якості продукції, і, як наслідок, легалізацією імпортних поставок, імпортери мають менше можливостей демпінгувати на ринку».

За словами Є. Святківської, 10-15% імпортного мита та 20% ПДВ – це хоча і не той рівень захисту, на який сподіваються вітчизняні виробники, але він все ж дозволяє їм формувати відносно сприятливий рівень цін на внутрішньому ринку.

В свою чергу, президент УКАБ Алекс Ліссітса зауважив, що на відміну від попередніх років, коли пріоритетом номер один для інвесторів було рослинництво, зараз тваринницькі проекти виглядають вже не менше привабливими. «Певні секторальні передумови для інвестицій в тваринництво сформовані, в тому числі в частині співвідношення цін на зерно та продукцію тваринництва, - підсумовує А.Ліссітса, - але з’явились стримуючі чинники не аграрного походження, в першу чергу неможливість залучити фінансові ресурси для інвестування галузі, а також зниження внутрішнього попиту, що частково ставить питання про доцільність інвестицій». Таким чином, необхідною умовою для зростання тваринництва є макроекономічна стабілізація.