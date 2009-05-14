Уряд має уточнити надання оздоровчих послуг для дітей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить уряд уточнити постанову від 28 квітня № 424 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО звернувся до Кабінету міністрів з листом, в якому констатує, що зазначений акт не повною мірою враховує вимоги положень Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Зокрема, вважає Президент, урядом не визначено порядок та умови забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку, відповідно до пункту 1 статті 24 цього закону.

«Тому прийняття рішення про платні послуги, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, може призвести до розповсюдження суцільної платності на послуги цієї сфери та обмежити доступ до неї дітей, які належать до соціально-вразливих груп населення», – йдеться у листі глави держави.

У зв`язку з цим та зважаючи на особливу значущість належного й повноцінного забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, недопущення можливої комерціалізації, порушень прав та інтересів дітей, В.ЮЩЕНКО просить уряд переглянути положення зазначеної постанови та прискорити прийняття порядку та умов забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку.