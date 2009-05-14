Південнокорейська співачка поверне глядачам гроші за концерт

Немислимий для нашого шоу-бізнесу випадок трапився на концерті популярної у Південній Кореї виконавиці балад Лі Со На. Виконавши близько 20 пісень на сцені концертного залу столичного університету Соган Лі, раптом підійшла до рампи, вибачилася перед публікою і сказала, що поверне гроші глядачам, які купили квитки на цей концерт. Свій незвичайний вчинок співачка пояснила тим, що вона не у формі і їй не подобається якість власного виступу.

"Сьогодні мені не сподобалося, як я співаю. Мені соромно співати так для глядачів, які прийшли на концерт, я не можу отримати за нього оплату", - зізналася співачка. І хоча багато шанувальників її таланту висловили свою незгоду, Лі Со На залишила сцену.

"Ли Со На зараз не у кращій формі. І хоча вона закінчила концерт, ми знаємо, що вона глибоко переживає і просить у глядачів вибачення. Оскільки зала на 400 місць була переповнена, а один квиток коштував 40 доларів, то співачка має намір повернути 16 тис. дол.", - пояснив її імпресаріо. У Південній Кореї вартість квитків зазвичай відшкодовують у випадках проблем з виконавцями або зривів шоу з технічних причин.

За матеріалами ИТАР-ТАСС