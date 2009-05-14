Українські птахофабрики проінспектують фахівці ЄС
10:25, 14 травня 2009Права споживачів
1 0
У червні цього року
Ветеринарна служба України очікує на інспектування фахівцями Євросоюзу українських птахофабрик у червні цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державного комітету ветеринарної медицини України Петро ВЕРБИЦЬКИЙ.
«У червні буде візит європейських інспекторів. Інспектуватимуться птахівницькі господарства», - сказав П.ВЕРБИЦЬКИЙ.
За його словами, буде перевірено 5 підприємств, і їх перелік вже визначено.
П.ВЕРБИЦЬКИЙ висловив сподівання, що українські підприємства успішно пройдуть атестацію і до 2010 року одержать дозвіл на експорт м`яса птиці і харчового яйця до країн ЄС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter