Британські рибалки виловили велетенську устрицю (фото)

Британські рибалки виловили найбільшу устрицю, повідомляє The Daily Telegraph.

Як повідомляє видання, гігантська устриця була знайдена в коробці з рибою на рибному ринку в Плімуті (портове місто в графстві Девоншир).

Панцир устриці завширшки складає 7 дюймів (близько 18 сантиметрів), важить вона три фунти (1,36 кілограми). Вважається, що це найбільша устриця, коли-небудь виловлена британськими рибаками.

Фото The Telegraph

Британський рекорд не буде включений в Книгу рекордів Гіннесса, оскільки в книзі фіксуються тільки світові рекорди.

Дотепер найбільшою устрицею вважається устриця, виловлена американцями в 1999 році в Чесапікській затоці (атлантичне побережжя США у штату Вірджинія).

Вага абсолютної світової "чемпіонки" склала 3,67 кілограми, ширина панцира - 30,48 сантиметри.

ТСН